C-22 sayılı yasa tasarısı, teknoloji şirketlerini, mahkeme kararı bulunan soruşturmacılara bilgi teslim edebilecek şekilde sistemlerini uyarlamaya zorluyor.

Halihazırda Senatoda incelenen tasarıya ilişkin konuşan Meta temsilcileri, düzenlemenin yalnızca bilgiyi paylaşan kullanıcılar tarafından görüntülenmesi gereken şifreli verileri kötü niyetli kişilere karşı savunmasız bıraktığını belirtti.

Meta Gizlilik ve Kamu Politikası Direktörü Robyn Greene, pazartesi akşamı ulusal güvenlik komitesindeki senatörlere yaptığı açıklamada, "Sonuç olarak Kanada hükümeti, teknik olarak uyulması ve aynı zamanda Kanadalılara güvenli, uçtan uca şifreli hizmetler sunulması mümkün olmayan bir yasayı yürürlüğe koymuş ve dayatmış olacak" dedi.

Meta'nın hizmetleri arasında Facebook, Instagram ve şifreli mesajlaşma uygulaması WhatsApp yer alıyor.

Yasanın, şirketin bazı hizmetlerini Kanada'dan çekmesi anlamına gelip gelmeyeceği sorulan Meta Kanada Kamu Politikası Başkanı Rachel Curran, şirketin "tüm seçeneklerini gözden geçirmek" zorunda kalacağını ifade etti. Curran, bunun şirketin "değerlendirmesi" gereken bir durum olduğunu kaydetti.

Tasarıdaki değişiklikler teknoloji devlerini tatmin etmedi

C-22 sayılı tasarı ayrıca bakana, Kanada'da faaliyet gösteren elektronik hizmet sağlayıcılarına sistemlerine gözetim ve izleme özellikleri eklemelerini zorunlu kılan gizli bakanlık talimatları verme yetkisi tanıyor. Bu talimatların öncelikle bağımsız ve yarı yargısal bir yetkili olan istihbarat komiseri tarafından incelenmesi öngörülüyor.

Kamu Güvenliği Bakanı Gary Anandasangaree, tasarı haziran ayında Senatoya gönderilmeden önce şirketlerin hangi durumlarda bilgilerin şifresini çözmekle yükümlü olacağına sınır getiren değişiklikler sunmuştu.

Siber güvenlik uzmanlarının bu verilerin bilgisayar korsanları için cazip bir hedef olacağı yönündeki uyarılarının ardından yapılan bir diğer değişiklikle, teknoloji şirketlerinin üst verileri saklama zorunluluğu bir yıldan altı aya indirildi.

Curran, Senato komitesine hükümetin yaptığı değişikliklerin şifreli verileri korumak için yeterli olmadığını söyledi. Curran, "Şifreleme sürecinin ayrılmaz bir parçası olan dış katmanları değil, yalnızca çekirdeği korudular" ifadelerini kullandı.

Signal ve Apple'dan da tasarıya tepki geldi

Şifreli mesajlaşma hizmeti Signal da tasarının yasalaşması halinde Kanada'dan çekileceğini istikrarlı bir şekilde dile getirdi.

Signal Başkan Yardımcısı Udbhav Tiwari, Senato komitesine yaptığı açıklamada, "Kullanıcılarımıza ihanet etmek ile Kanada'dan ayrılmak arasında bir seçim yapmaya zorlanırsak Kanadalıların güvenliğinden ödün vermeyeceğiz" dedi.

Tiwari, hükümete şifreli verilerin korunmasına yönelik açık güvenceler de dahil olmak üzere tasarıda yeni değişiklikler yapma çağrısında bulundu.

Teknoloji devi Apple da bu ayın başlarında yaptığı açıklamada değişikliklerin yeterli olmadığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, "C-22 tasarısını iyileştirme girişimlerini takdir etmekle birlikte, yapay zeka ve gelişen diğer teknolojilerin bilgisayar korsanlarına siber güvenlik açıklarından yararlanmaları için yeni araçlar sunduğu bir dönemde, bu tasarı Apple'ın şifreleme dahil kullanıcılarımızın bizden beklediği güçlü gizlilik ve güvenlik özelliklerini sunma kabiliyetini zedeleyebilir" denildi.

Gizlilik komiserinden değişiklik çağrısı

Hükümet, kolluk kuvvetlerinin modern suçları önlemek, soruşturmak, bunlara müdahale etmek ve Kanadalıları korumak için gerekli yasal araçlara sahip olmasını sağlamak amacıyla tasarıya ihtiyaç duyulduğunu savunuyor. Buna rağmen tasarı sürekli tepkiyle karşılaşıyor ve bu düzenleme hükümetin mevcut yasama döneminde sunduğu ikinci yasal erişim tasarısı olma özelliğini taşıyor.

Gizlilik Komiseri Philippe Dufresne, bu ayın başlarında Senato komitesini Kanadalıların mahremiyetini daha iyi korumak için tasarıda ek değişiklikler yapmaya çağırdı.

Tasarı, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinin isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve hesap numarası gibi temel abone bilgilerine erişim için gereken yasal eşiği, bir suçun işlendiğine veya işleneceğine dair "makul inanç gerekçesinden" "makul şüphe gerekçesine" düşürüyor.

Dufresne, abone bilgisinin tanımının ve bu bilgileri teslim etmesi istenebilecek kişilerin kapsamının, erişim için düşürülen eşiğe kıyasla aşırı derecede geniş tutulduğunu söyledi.