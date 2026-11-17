Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), çanın kuleden nasıl ve ne zaman çıkarıldığını henüz belirleyemedi.

Polis Memuru Merry Ploeg, pazartesi günü CBC'ye yaptığı açıklamada çanın benzersiz bir parça olduğunu belirterek, "Olay hala gizemini koruyor" dedi.

Ploeg, "Pirinçten yapılmış ve üzerinde tespih dahil süslü işlemeler bulunuyor" ifadelerini kullanarak çanda ayrıca dikenli taçla çevrili kutsal kalp figürü, haç ve çapa tasvirlerinin yer aldığını söyledi. Ploeg, halkın bu konuda duyarlı olmasını ve dikkat etmesini rica ettiklerini kaydetti.

RCMP'den pazartesi günü yapılan basın açıklamasında, hırsızlık ihbarının cumartesi günü yapıldığı bildirildi.

Manitoba'daki Ukrayna Katolik kiliselerinden sorumlu Winnipeg Başpiskoposluğu Yardımcı Piskoposu Rahip Andriy Rabiy, olayı duyduğunda "büyük bir şaşkınlık ve şok" yaşadığını ifade etti.

Rabiy, "Bazen bu tür terk edilmiş kiliselere girildiğini ve bazı küçük eşyaların alındığını duyuyoruz ancak bu boyutta bir olayla karşılaşmamıştık" diye konuştu.

İsa'nın Kutsal Kalbi Kilisesinin Fraserwood bölgesindeki iki Ukrayna Katolik cemaatinden biri olduğunu belirten Rabiy, kilisenin geçmişinin Manitoba'ya ilk Ukraynalıların geldiği döneme dayandığını söyledi.

İnsanların tarım topluluklarından ayrılmasıyla cemaat sayısının azaldığını aktaran Rabiy, kilisenin artık çoğunlukla cenazeler veya yıllık ayinler gibi özel günlerde kullanıldığını dile getirdi.

Bölgede kalanların yapıya derin bir bağlılık duyduğunu vurgulayan Rabiy, "Bu kiliselerin birçoğu aslında sahip oldukları geçmiş tarihin birer tanığı olarak ayakta duruyor" dedi.

İnsanların nasıl bir acı yaşadığını tahmin edebildiğini söyleyen Rabiy, çanın geri getirilmesine yardımcı olacak her türlü bilgi için en az bir kişinin 500 dolar ödül teklif ettiğini sözlerine ekledi.

Fraserwood'da kırk yılı aşkın süredir yaşayan Derek Mishtak ise "tamamen akılalmaz" olarak nitelendirdiği bu olayın bölgedeki daha geniş çaplı bir suç sorununa işaret ettiğini söyledi.

Mishtak, "Hırsızlar çiftçilerin avlularına giriyor, dükkanlarını soyuyor ve dört tekerlekli arazi araçlarımızı çalıyor. Burada durum kontrolden çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Hurdacılar çana karşı uyarıldı

Manitoba'nın Interlake bölgesinde, Gimli'nin yaklaşık 12 kilometre kuzeybatısında yer alan ahşap kaplı çan kulesi yaklaşık bir buçuk kat yüksekliğinde bulunuyor ve kilisenin arkasında tek başına duruyor.

Polisin pazartesi günkü açıklamasına göre, hırsızlığı soruşturan RCMP ekipleri kulenin üst kısmında belirgin bir hasar tespit etti.

Çanın neden çalınmış olabileceğine dair tahminde bulunmak istemeyen Ploeg, polisin aklına gelen tek ihtimalin birilerinin çanı hurda metal olarak satmaya çalışması olduğunu belirtti.

Ploeg, "Winnipeg dahil bölgedeki tüm hurda metal ve geri dönüşüm işletmeleriyle iletişime geçtik ve özellikle bu çana karşı dikkatli olmalarını bildirdik" dedi.

Manitoba Tarih Kurumuna göre çan kulesi, orijinal kilisenin inşa edildiği 1906 yılında İsviçre'den ithal edildi. Söz konusu kilise 1940 yılında çıkan yangında yok oldu ve mevcut kilise 1942 yılında inşa edildi.

RCMP, çanın da İsviçre menşeli olduğunu ve kilisenin ilk inşa edildiği dönemde getirildiğini açıkladı.

Ploeg, birilerinin çanı almak için bu kadar zahmete girmiş olmasının kendisi gibi cemaat üyelerini de son derece endişelendirdiğini ifade ederek, "Diğer kiliseler belki güvenlik kamerası taktırmayı veya mülklerini daha düzenli kontrol etmeyi düşünmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Çanın geri döndüğünü görmeyi herkesin çok istediğini dile getiren Ploeg, "Umarım onu geri alabiliriz ve hurdaya gitmemiştir" diye konuştu.

RCMP, hırsızlıkla ilgili bilgisi olan veya geçen hafta bölgede şüpheli bir durum fark edenlerin 204-642-5106 numaralı telefondan kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Bir topluluğun ölüm çanı

Tarih Kurumu Baş Araştırmacısı Gordon Goldsborough, Fraserwood'daki gibi birçok küçük kilisenin ıssız bölgelerde bulunduğunu, değerli eşyalar barındırdığını ve hırsızların bu yapılara girmesinin kolay olduğunu söyledi.

Goldsborough, "Acil değeri olan eşyaları oradan kaldırmak dışında onları korumak için yapabileceğimiz pek bir şey yok" dedi.

Bu tür kiliselerin genellikle toplumun kalbinde yer alan mekanlar olduğunu belirten Goldsborough, çanı kaybetmenin kalbi "söküp almak" gibi olduğunu kaydetti.

Goldsborough, "Çan sizi oraya çağıran şeydi. O çanı kaybettiğinizde, bu bir bakıma topluluğun ölüm çanı oluyor" ifadelerini kullandı.

Bunun son zamanlarda Manitoba'da tarihi öneme sahip bir eşyanın çalındığı tek olay olmadığını aktaran Goldsborough, son haftalarda Winnipeg'de iki tarihi plakanın da çalındığını bildirdi.

Çalınan plakalardan biri, Batı Kanada'nın en eski gıda komisyonculuğu şirketlerinden birine ev sahipliği yapan Bannatyne Caddesi'ndeki Donald H. Bain binasının 1899 yılındaki kuruluşunu anıyordu.

Diğer plaka ise 1986 yılında Main Caddesi'ndeki Union Bank binasında Uluslararası Sihirbazlar Kardeşliğinin ilk ofislerinin açılışını kutluyordu.