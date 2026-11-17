1977 yılında fırlatılan ve küçük bir otomobil büyüklüğünde olan uzay aracı, yıldızlararası uzaya giren ilk insan yapımı nesne oldu. Voyager 1, yaklaşık 50 yıldır saatte 61 bin 100 kilometre (38 bin mil) hızla Dünya'dan uzaklaşıyor.

Uzay aracı, bu çarşamba günü resmen Dünya'dan 1 ışık günü uzaklığa ulaşacak. Voyager 1, 18 Kasım 2026 tarihinde Eş Güdümlü Evrensel Zaman (UTC) ile 10.16'da (Pasifik Standart Saati ile 02.16) Dünya'dan 25,9 milyar kilometre mesafeye erişecek.

Işığın tek bir günde katettiği uzaklığa karşılık gelen bu mesafeye Voyager 1'in ulaşması 49 yıldan fazla sürdü. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), herkesi bu kutlamalara katılmaya davet ediyor.

NASA'dan yapılan açıklamada, "Voyager 1, Dünya'dan bu uzaklığa ulaşan ilk insan yapımı nesne olarak görev tarihindeki uzun ilkler listesine bir yenisini daha ekleyecek" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Voyager 1 ve ikizi Voyager 2, Güneş tarafından oluşturulan parçacık ve manyetik alanlardan oluşan koruyucu baloncuğun, yani heliosferin dışında görev yapan tek uzay araçları olma özelliğini taşıyor" ifadelerine yer verildi.

NASA, bu anı anmak amacıyla kamuoyundan 17 Kasım Salı günü gün batımından sonra uzaya ışık sinyali göndermesini istedi. Etkinlik kapsamında uzay aracına destek göstermek için Mors alfabesiyle "V G R" harfleri kodlanacak. Katılımcılar akıllı telefon ekranlarının parlaklığını en yüksek seviyeye getirerek veya el fenerlerini gökyüzüne doğrultarak Mors alfabesiyle "V G R" mesajını gönderebilecek.

Mesafe iletişim süresini doğrudan etkiliyor

Bir ışık günü mesafesine ulaşılması, bilim insanlarının uzay aracıyla kurduğu iletişimi doğrudan etkiliyor.

NASA Jet İtki Laboratuvarı (JPL) Voyager Proje Yöneticisi Suzy Dodd, CNN'e yaptığı açıklamada, "Pazartesi sabahı saat 08.00'de bir komut gönderip 'Günaydın Voyager 1' dersem, Voyager 1'in yanıtını çarşamba sabahı yaklaşık saat 08.00'de geri alacağım" dedi.

Voyager 1'in başlangıçtaki görevi yalnızca Jüpiter ve Satürn'ün yakınından geçmekti. Uzay aracı bu hedeflerini sırasıyla 1979 ve 1980 yıllarında tamamladıktan sonra yolculuğuna devam etti.

Voyager 1 ve Voyager 2, yolculukları boyunca Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün yakınından görüntüler gönderdi. İki uzay aracı son yıllarda da derin uzayda karşılaştıkları sıra dışı verileri kaydetmeye ve analiz etmeye devam etti.

Enerjisi azalan uzay aracında sadece iki cihaz aktif

Görevde kat edilen tüm bu mesafeye rağmen, plütonyumla çalışan uzay aracının enerjisi yavaş yavaş tükeniyor. NASA, aracı biraz daha uzun süre çalışır durumda tutabilmek için son bir yıldır üzerindeki bilimsel cihazları tek tek kapatıyor.

Uzay aracında şu anda yalnızca manyetometre ve yıldızlararası uzayın zayıf elektromanyetik sinyallerini ölçmeye devam eden plazma dalgası alt sistemi aktif olarak çalışıyor.

NASA, güç kaynağı herhangi bir sistemi çalıştırmak için gereken asgari eşiğin altına düşmeden önce Voyager 1'in 2030'ların başına kadar Dünya ile iletişimini sürdürmesini umuyor. Ancak sistemlerinin kapanması, uzay aracının görevinin sona ermesi anlamına gelmeyecek.

Hem Voyager 1 hem de Voyager 2, Dünya'daki yaşamı ve kültürü temsil eden bilgilerin işlendiği Altın Plak (Golden Record) olarak bilinen altın kaplama bakır diskler taşıyor.

Voyager'ın diskinde 50'den fazla dilde selamlama mesajları, yağmur ve dalga sesleri, Beethoven'ın 5'inci Senfonisi'nin birinci bölümünden Chuck Berry'nin "Johnny B. Goode" parçasına kadar çeşitli müzik eserleri ve uzayda birilerinin bulması ihtimaline karşı Dünya'nın konumunu gösteren bir pulsar haritası yer alıyor.

Dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter'ın mesajını taşıyor

Altın Plak'ta, Voyager 1 fırlatıldığında görevde olan dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter'ın da bir tanıtım mesajı bulunuyor. Carter, ilk galaktik derlemeyi hazırlayan bilim insanlarının hedeflerini şu sözlerle özetlemişti:

"Bu mesajı evrene gönderiyoruz. Uygarlığımızın köklü biçimde değişmiş ve Dünya yüzeyinin büyük ölçüde başkalaşmış olabileceği geleceğimizde, bu mesajın bir milyar yıl boyunca varlığını sürdürmesi muhtemel. Samanyolu Galaksisi'ndeki 200 milyar yıldızdan bazılarının, belki de birçoğunun üzerinde yaşam barındıran gezegenler ve uzay yolculuğu yapabilen uygarlıklar bulunabilir. Eğer böyle bir uygarlık Voyager'a ulaşır ve kaydedilen bu içerikleri anlayabilirse, mesajımız şudur:

Bu, küçük ve uzak bir dünyadan gelen bir armağan; seslerimizin, bilimimizin, görüntülerimizin, müziğimizin, düşüncelerimizin ve duygularımızın bir nişanesi. Sizin zamanınıza ulaşabilmek için kendi zamanımızda hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bir gün karşılaştığımız sorunları çözerek galaktik uygarlıklar topluluğuna katılmayı umuyoruz. Bu kayıt, uçsuz bucaksız ve hayranlık uyandıran Evren'deki umudumuzu, kararlılığımızı ve iyi niyetimizi temsil ediyor."