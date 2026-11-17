Raye, yılın kaydı ve yılın albümü dahil olmak üzere toplam 11 adaylıkla listenin başında yer aldı.

ABC News'ten Chris Connelly, pazartesi günü "Good Morning America" programında yaptığı değerlendirmede, Raye'in yanı sıra Dean, Rodrigo ve Langley gibi kadın müzisyenlerin bu yılki adaylar arasındaki ağırlığına işaret ederek, "Bu yıl dümenin başında gerçekten kadınlar var ve bu son derece yerinde" ifadelerini kullandı.

69'uncu Grammy Ödülleri, 7 Şubat 2027 Pazar günü Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da düzenlenecek. Ödül töreni ABC kanalından canlı olarak yayınlanacak, ayrıca Disney+ ve Hulu platformlarından izlenebilecek.

Yılın albümü

Phoebe Bridgers'ın "Lost Weekend", Olivia Dean'in "The Art of Loving", Ella Langley'nin "Dandelion", Bruno Mars'ın "The Romantic", Raye'in "This Music May Contain Hope", Olivia Rodrigo'nun "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", Rosalia'nın "Lux (Complete Works)" ve Taylor Swift'in "The Life of a Showgirl" albümleri yılın albümü kategorisinde aday gösterildi.

Yılın şarkısı

"Berghain", "Choosin' Texas", "The Cure", "I Knew It, I Knew You", "Man I Need", "Risk it All", "Where Is My Husband!" ve "hate that i made you love me" şarkıları yılın şarkısı ödülü için yarışacak.

Yılın kaydı

"Man I Need", "Choosin' Texas", "I Just Might", "Where Is My Husband!", "The Cure", "Berghain", "The Fate of Ophelia" ve "Dracula" yılın kaydı kategorisinde adaylar arasında yer aldı.

Görsel medya için yazılan en iyi şarkı

"Wuthering Heights" filminden "House", "Toy Story 5" filminden "I Knew It, I Knew You", "The Pitt" yapımından "Need Someone", "Wicked: For Good" filminden "No Place Like Home" ve "The Devil Wears Prada 2" filminden "Runway" bu kategoride aday gösterildi.

En iyi müzik videosu

"Lost Boys", "Storm", "hate that i made you love me", "Click Clack Symphony" ve "Berghain" en iyi müzik videosu kategorisinde aday oldu.

En iyi geleneksel country albümü

Charley Crockett'ın "Clovis", Vince Gill'in "50 Years from Home: Down at the Borderline", Cody Johnson'ın "Banks of the Trinity", Willie Nelson'ın "Workin' Man: Willie Sings Merle" ve Charlie Worsham'ın "Once Upon a Second Time Around" albümleri bu dalda aday gösterildi.

En iyi çağdaş country albümü

Kelsea Ballerini'nin "Mount Pleasant", Carter Faith'in "Cherry Valley", Ella Langley'nin "Dandelion", Megan Moroney'nin "Cloud 9" ve Kacey Musgraves'in "Middle of Nowhere" albümleri en iyi çağdaş country albümü kategorisinde adaylar arasında yer aldı.

En iyi rap albümü

Busta Rhymes ve J Dilla'nın "Dillagence II", Cardi B'nin "Am I the Drama?", Rapsody'nin "God Gotta Afro & Gold Hoops", Don Toliver'ın "Octane", Wale'in "Everything Is a Lot" ve Kanye West'in (Ye) "Bully – Deluxe" albümleri en iyi rap albümü dalında aday gösterildi.