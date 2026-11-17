Yazılım devi, pazartesi günü yayımladığı ön raporda hizmetlerinin 24 saat boyunca kesintiye uğramasına yol açan üç etkeni sıraladı.

Raporda bu etkenler; aylar öncesine dayanan bir yazılım hatası, arızalanan dahili bağlantılar ve sunucu kapasitesi olarak açıklandı.

Microsoft yöneticileri, bu etkenlerin her birinin tek başına kolayca çözülebileceğini ancak bir araya geldiklerinde etkisi azaltılması daha zor olan büyük bir kesintiye yol açtığını söyledi.

Kesinti, perşembe günü ABD'deki kullanıcıların Outlook e-posta hesaplarına erişimde sorun yaşadıklarını bildirmesiyle başladı. Sorunun ertesi güne sarkmasıyla birlikte dünya genelinde milyonlarca kişi, e-posta hesaplarına ve diğer Office 365 hizmetlerine hiçbir şekilde erişemediğini belirtti.

Kesinti nedeniyle cezaevleri mahkumları tahliye edemedi, hastaneler kağıt üzerinde kayıt tutmaya geçti, okullar velilerle iletişimini kaybetti ve polis teşkilatları suç ihbarlarını alamadı. Microsoft, sorunu çözerek cumartesi günü itibarıyla hizmetleri yeniden devreye aldığını açıkladı ve özür diledi. Şirket, kesintiyi bir siber güvenlik ihlaline bağlamadı.

Temmuz ayından kalan gizli yazılım hatası sunucuları kilitledi

Microsoft'un Copilot, Ajanlar ve Platformdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Charles Lamanna, pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, temmuz ayından kalan gizli bir yazılım hatasının Microsoft sunucularının "aşırı yüklenmesine ve yanıt veremez hale gelmesine" neden olduğunu belirtti.

Lamanna, şirketin normal şartlarda ayrı sistemleri birbirine bağlayan ve aralarında veri akışını sağlayan iki ağ geçidine sahip olduğunu yazdı. Ancak bu geçitlerden birinin Microsoft Teams için çalışmaması, ana ağ geçidinin aşırı yüklenmesine yol açtı. Bunun ardından, bir önceki günden kalan ve bu durumla bağlantısız olan başka bir sorun nedeniyle şirketin sunucu kapasitesinin yüzde 14'ünden fazlası da devre dışı kaldı.

Lamanna paylaşımında, "Artan yük ve azalan sunucu kapasitesi bir araya gelince, ağ geçidi temmuz ayından kalan gizli yazılım hatasıyla karşılaştı. Bu durum, sunucular nihayetinde yanıt vermeyi durdurana kadar taleplerin birikmesine neden oldu. Olay, ABD'de veri trafiğinin en yoğun olduğu saat aralığında meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Sistemlerin normale dönmesi olağandan uzun sürdü

Lamanna, hatanın aylar öncesine dayanması nedeniyle şirketin sorunu hafifletmekte zorlandığını, bu yüzden hatayı gidermek için yakın zamanda yapılan bir değişikliği geri almanın mümkün olmadığını söyledi.

Lamanna, "Sistemlerin normale dönmesi olağandan uzun sürdü çünkü sunucular yeniden hizmete girdikçe bekleyen yoğun trafik nedeniyle anında aşırı yüklendi ve tekrar yanıt veremez hale geldi. Normalde otomatik olan kurtarma süreçlerimiz, böylesine geniş çaplı bir yanıtsızlık durumundan hizmeti geri döndürmek üzere tasarlanmamıştı. Ayrıca ana kod hatası birkaç ay öncesinden kalan gizli bir sorun olduğu için standart geri alma, aşamalı dağıtım ve özellik bayrağı mekanizmalarımız değişikliği hızlıca geri döndüremedi" dedi.

Lamanna, şirketin daha fazla bilgi içeren nihai bir rapor yayımlamayı planladığını belirtti.