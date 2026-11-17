İngiliz turist oldukları değerlendirilen şüphelilerin, heykeli 11 Kasım Çarşamba günü 15. yüzyıldan kalma İlahi Merhamet Tapınağı Kilisesinden çaldıkları tahmin ediliyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, altın İsa heykelinin Vilnius'un Eski Kent bölgesindeki taş döşeli bir yolda parçalanma anı yer alıyor.

Videoda bir kişinin gülerek heykeli arkadaşına doğru kaldırdığı, sokakta sendeleyerek yürüdüğü ve ardından heykelin kollarının aniden koptuğu görülüyor.

Yetkililer şüphelilerin uyruklarını doğrulamadı ancak diğer kişi cep telefonuyla kayıt yaparken adamlardan birinin İngiliz aksanıyla "Dinle, dinle, Tanrı'ya şükürler olsun" dediği duyuluyor.

İkili daha sonra parçalanmış heykeli yerde bırakarak olay yerinden koşarak uzaklaşıyor.

Kilise rahibinden kimlik tespiti için yardım çağrısı

Kilisenin rahibi Elijas Anatolijus Markauskas, görüntüleri internet üzerinden paylaşarak olaya karışan iki kişinin kimliğinin belirlenmesi için yardım çağrısında bulundu.

Markauskas, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, "11 Kasım'ı 12 Kasım'a bağlayan gece Vilnius İlahi Merhamet Tapınağı yakınlarında bir İsa heykeli çarmıhtan koparılarak kırıldı. Acı içindeyim çünkü bu sadece kutsal bir nesne değil. Bu, sevdiğimiz, dua ettiğimiz; dünyayı, vatanı, sevdiklerimizi ve kendimizi emanet ettiğimiz Kişi'nin tasviri" ifadelerini kullandı.

Rahip Markauskas açıklamasının devamında, "Merhamet tapınağında her gün 'İsa, sana güveniyorum' sözlerini tekrarlıyoruz. Bugün bu sözleri acı içinde söyledim. Nefrete yenik düşmemem için bana yardım etmesini Tanrı'dan diledim. Onun tasvirini kıranların ne yaptıklarını anlamaları ve onun bağışlayıcı sevgisini tanımaları için dua ettim" dedi.

Vilnius'taki İlahi Merhamet Tapınağı Kilisesi, Eugeniusz Kazimirowski'nin 1934 tarihli orijinal İlahi Merhamet tablosuna da ev sahipliği yapıyor.

Heykelin parçaları daha önce asılı durduğu noktanın altına yerleştirildi ve etrafı çiçeklerle çevrildi.

Bir şüphelinin kimliği tespit edildi

Vilnius Polisi yaptığı açıklamada, "11 Kasım günü saat 21.00 sıralarında Vilnius'taki Dominikonu Caddesi'nde bulunan kilisenin iç avlusundan kimliği belirsiz bir kişi, ahşap çarmıha asılı duran altın İsa heykelini kırdı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Litvanya Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 284'üncü maddesi uyarınca ön soruşturma başlatıldı" bilgisini paylaştı.

Heykeli kırdığından şüphelenilen bir kişinin kimliği 14 Kasım'da tespit edildi.

Kolluk kuvvetleri, söz konusu kişinin sorgulandığını ve hakkında şüpheli tutanağı düzenlendiğini bildirdi.