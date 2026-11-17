Fondan yapılan açıklamada, Gavin Gray başkanlığındaki IMF heyetinin Ukraynalı yetkililerle 8,1 milyar dolarlık 4 yıllık Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) programının ikinci ve üçüncü gözden geçirmelerine yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

Görüşmelerin yakın vadede personel düzeyinde bir anlaşmaya varma hedefiyle sanal olarak devam edeceği aktarılan açıklamada, personel düzeyinde bir anlaşma için gerekli olan politika taahhütleri üzerinde uzlaşma yönünde önemli ilerleme kaydedildiği vurgulandı.

Açıklamada, Ukrayna'yı desteklemek ve savaşın beklenenden daha uzun sürmesi nedeniyle ortaya çıkan ek finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere finansman güvenceleri sağlamak için uluslararası ortaklarla temas halinde olunduğu belirtilerek, IMF personelinin 2027'de 32-34 milyar dolar ve 2028'de 17 milyar dolar tutarında bir finansman açığı olacağını öngördüğü bildirildi.

Program kapsamındaki performansın birinci gözden geçirmeden bu yana iyileşme gösterdiği vurgulanan açıklamada, bu ivmenin devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, mevcut göstergelerin yetkililerin eylül sonu itibarıyla tüm niceliksel performans kriterlerini karşıladığını gösterdiği kaydedildi.

Ekonomik görünümde aşağı yönlü revizyon

Giderek zorlaşan güvenlik durumu, ekonomik altyapıya yönelik artan saldırılar ve savaşın 2027 yılına kadar devam edeceği varsayımına değinilen açıklamada, birinci gözden geçirmeden bu yana ekonomik görünümün bunları yansıtacak şekilde aşağı yönlü revize edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Hükümetin makroekonomik istikrarı ve genel dayanıklılığı koruma çabalarına rağmen, savaşın halk ve ekonomi üzerinde ağır bir tahribat yaratmaya devam etmesi nedeniyle görünüm son derece belirsizliğini korumaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Heyet başkanı Gray, görüşmelere ilişkin değerlendirmesinde, "Finansman güvencelerinin sağlanmasına bağlı olarak, bu gözden geçirme süreci daha sonra IMF İcra Direktörleri Kurulunun onayına sunulacak ve bu da Ukrayna'nın yaklaşık 1,6 milyar dolar tutarında bir fona erişmesini sağlayacak." ifadesini kullandı.