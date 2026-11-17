İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından yürütülen 2025/99017 sayılı soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı.

Soruşturma dosyasında, şüpheli Burak Akbay hakkında daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının dosyası üzerinden "Terör örgütü kurmak veya yönetmek" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, 27 Eylül 2017'de iddianame düzenlendiği ve yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Söz konusu iddianamede, Akbay'ın FETÖ/PDY'nin amaçları, bilgi ve talimatları doğrultusunda Sözcü TV ve Gazetesi'ni faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda olduğu yönündeki iddialara yer verildiği aktarıldı.

Şirket yöneticisi ve yetkilisi 4 kişiye gözaltı kararı

Akbay hakkında İstanbul (Kapatılan) 37. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/462 esas sayılı dosyası üzerinden devam eden yargılama sırasında, mali yönden değerlendirme yapılması amacıyla Başsavcılığa ihbarda bulunulması üzerine mevcut soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında temin edilen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının incelenmesi sonucunda, Akbay'ın yurt dışındaki banka hesaplarından örgütün medya yapılanmasında faaliyet gösterdiği öne sürülen Estetik Yayıncılık AŞ ve Mega Ajans adlı şirketlere finansman sağladığı ve örgüt yöneticiliği faaliyetlerini bu şirketler üzerinden sürdürdüğüne ilişkin kuvvetli şüphe oluştuğu aktarıldı.

Bu kapsamda, Estetik Yayıncılık AŞ, Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ ile Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi'nin bulunduğu adreslerde 17 Kasım'da eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapılmasına, şirket yöneticisi ve yetkilisi olduğu tespit edilen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine karar verildi.

Ayrıca İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) görevlendirildi.