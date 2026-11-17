Trump, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Quad Liderler Zirvesi'nde, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile bir araya geldi.

Quad ülkeleri arasındaki işbirliğinin giderek ilerlediğini aktaran Trump, bölgesel güvenlik, yapay zeka ve kritik mineraller alanlarında işbirliğini güçlendireceklerini söyledi.

Quad ülkelerinin donanmalarının kısa süre önce Japonya yakınlarında düzenlenen 30'uncu Malabar ortak deniz tatbikatına katıldığını hatırlatan Trump, deniz karakol uçaklarının katılımıyla yeni bir tatbikat daha düzenleyeceğini duyurdu.

Yapay zeka ve kritik mineraller alanında yeni girişimler

Quad ülkelerinin yapay zeka alanındaki işbirliğini geliştirdiğini belirten Trump, yapay zekanın sanayi devriminden bu yana ekonomik büyüme açısından en büyük fırsatı sunduğunu savundu.

Trump, Hint-Pasifik bölgesinde güvenilir yapay zeka ekosistemlerine erişimi genişletmek amacıyla 85 milyon dolardan fazla kaynak ayırdıklarını aktardı.

Gelecek yıl ilk kez Quad İş Dünyası Liderleri Forumu'nun düzenleneceğini duyuran Trump, böylece ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin daha ileri taşınacağını bildirdi.

Trump ayrıca, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri konusunda da yeni anlaşmalar yaptıklarını açıkladı.

İran, Tayvan ve Putin'e ilişkin açıklamalar

Toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın ABD'ye yönelik "yakın tehdit" oluşturup oluşturmadığı sorusuna, "Böyle bir durum varsa daha önce hiçbir ülkenin ödemediği kadar ağır bir bedel öderler." yanıtını verdi.

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede, Tayvan konusunu gündeme getirip getirmeyeceği sorulan Trump, "Eminim o (Şi) gündeme getirecektir. Benim gündeme getirmeme gerek kalmayacak." dedi.

Trump, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile imkan olursa ikili görüşme yapabileceğine işaret etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un zirveye katılıp katılmayacağına ilişkin ise Trump, "Katılmak isterdi. Bakalım ne olacak." değerlendirmesinde bulundu.