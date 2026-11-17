İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kişisel verilerin ele geçirilmesi ve satışa sunulması üzerine başlattığı çalışma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 79 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 29'u buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer 50 zanlı sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi.

Savcılıkta ifade veren zanlılardan 14'ü tutuklama, 36'sı adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik talep doğrultusunda 14 zanlının tutuklanmasına, 36 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kişisel verilerin ele geçirilmesi ve satışa sunulması üzerine yapay zeka destekli AVCI uygulamasının kullanıldığı çalışmalarda, kişisel bilgilerin yetkisiz erişim yoluyla ele geçirilerek paylaşıldığını ve belirli bir ücret karşılığında satışa sunulduğunu belirleyen ekipler, söz konusu bilgilerin kamuoyunda infial yaratan olaylar başta olmak üzere çeşitli konularda tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığını, ayrıca banka ve kredi kartı bilgilerinin paylaşılması suretiyle alışveriş yapıldığını ortaya çıkarmıştı.

Ele geçirilen kişisel bilgilerle sosyal medya ve benzeri uygulamalara yetkisiz erişim sağlamak amacıyla çeşitli paylaşımlar yapıldığını tespit eden ekipler, İstanbul merkezli 42 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda yakalanan 79 zanlı gözaltına alınmıştı.