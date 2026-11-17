Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yaptı.

Çalışmada, internetten yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu faaliyetlerden elde ettikleri değerlendirilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle akladıkları öne sürülen 25 şüpheli tespit edildi.

Ekiplerce 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, SIM kart, dijital depolama cihazı, banka kartı ve çeşitli belgeler ile 830 bin lira ele geçirildi.

Teknik incelemelerde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin yaklaşık 2 milyar 500 milyon lira olduğu belirlendi.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.