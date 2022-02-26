Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, saldırı hazırlığında olan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi."