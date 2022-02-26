Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 10:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist, komandoların başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, saldırı hazırlığında olan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi."
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2022
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/2SWOKiAgns
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