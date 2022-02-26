Üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen acısı hala taze...

Hocalı Soykırımı için uluslararası sosyal medya kampanyası düzenlendi.

"Hocalı için paylaş" sosyal medya kampanyası, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tanıtıldı.

Organizasyon, Azerbaycan Yeni Çağ Medya Grubu ile İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu tarafından düzenlendi.

"Kampanyayla Hocalı katliamına dünya kamuoyunun dikkatini çekmesini amaçladık"

Azerbaycan Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, kampanyayla ilgili şunları söyledi:

"Bu kampanyadaki maksadımız Hocalı'ya adalet kampanyasına destek amaçlıdır. Sosyal medyada özellikle Twitter'da Hocalı'nın gündeme gelmesini, dünya kamuoyunun dikkatini çekmesini amaçladık."

TRT'ye "Karabağ" teşekkürü

Programda, Karabağ Zaferi esnasında Azerbaycan'a destek veren Türk medyasına da teşekkür plaketleri veridi.

TRT adına plaketi Haber Koordinatör Yardımcısı Sabri İşbilen aldı.

Sabri İşbilen plaketi aldıktan sonra şu konuşmayı yaptı:

"Burada en önemli nokta soykırımın tekrarlanmaması için Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin gücüdür. 44 günlük Karabağ Savaşı’nda bu güç kendini göstermiştir. Eğer Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği bu şekilde devam eder ve güçlenerek yoluna devam ederse soykırımlar, katliamlar bir daha bizim tarihimizde yer alamayacaktır. Böylesine özel bir gün de bizi bir araya getiren kişilere de teşekkür ediyorum."

Toplantıda katılımcılar, "Hocalı ve Hocalı Soykırımı" etiketleri ile paylaşımlar yaptı.

