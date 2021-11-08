Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 12:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karabağ'ın kalbi: Şuşa
Dağlık Karabağ'ın merkezinde, en stratejik noktada bulunan ve 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa'ya dair bilinmesi gerekenler, haberimizde.
Şuşa, Dağlık Karabağ'ın merkezinde, en stratejik noktasında bulunuyor; birçok kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor.
Üç tarafı derin yamaçlarla çevrili kent, Karabağ'a yukarıdan bakıyor ve batıdan gelen yolları kontrol ediyor.
Şuşa, asırlar boyunca Güney Kafkasya'nın siyasi ve kültürel merkezlerinden biri oldu; 1977'de tarihi ve mimari koruma alanı ilan edildi.
8 Mayıs 1992'de Ermeniler tarafından işgal edilen kentte 195 Azerbaycan Türkü şehit edildi. Şehir tahrip edilirken yüzlerce tarihi eser de yok edildi.
İşgalciler Türk tarihine ait bütün izleri silmek istedi. Azerbaycan ise Şuşa'yı 28 yıl sonra 8 Kasım 2020'de işgalden kurtararak yeniden Türk Dünyasının önemli merkezine çevirmek için çalışmalara başladı.
[Grafik: TRT Haber]
Etiketler: Dağlık Karabağ Azerbaycan Ermenistan
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