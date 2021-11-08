Polis yaptığı açıklamaya göre, motosiklet sürücüsü, bir araçtaki kadın yolcunun sosyal medya platformu 'TikTok'ta ev içi şiddeti temsil eden bir el hareketi yaptığını söyleyerek ihbarda bulundu. Sürücü, aracın bir erkek tarafından kullanıldığını ve genç kızın endişeli göründüğünü, aracın camından ‘yardıma ihtiyacım var’ hareketini yaptığını söyledi.

Şüpheli gözaltına alındı

Yetkililer, motosiklet sürücüsünün aracı takip ederek polise sürekli şüpheli aracın güncel konumunu bildirdiğini açıkladı. Polis, motosiklet sürücüsüyle sürekli konuştu ve en uygun bölgede trafiği durdurarak şüpheliyi gözaltına aldı.

Genç kız için 2 Kasım’da Kuzey Karolina, Asheville'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

‘Yardıma ihtiyacım var’ işareti nedir?

Kanada Kadınlar Vakfı tarafından tanıtılan acil durum el işareti, tüm dünyada kadınların gizlice yardım istemesi veya sıkıntıda olduğunu göstermesi için kullanılan bir el işaretidir. Hareket; bir el yukarı, avuç içi dışarı, başparmak avuç içine bastırılmış şekilde ve sonra diğer parmakları başparmağın üstüne kapatacak şekilde el kapatılır, dikkat çekmek için bu hareketin yapılmasına devam edilir. Bu hareket tüm dünyada “Yardıma ihtiyacım var” anlamına gelir.