Koronavirüs salgınında dördüncü dalga Almanya'yı sert vurdu.

Geçen hafta 37 bin 120 günlük vaka sayısı ile en yüksek rakama ulaşıldı.

Bu hafta 100 bin kişide haftalık vaka ortalaması, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı..

Vaka sayılarının yüksek üç eyalette önlemler sıkılaştırıldı. Saksonya eyaletinde sadece aşılanmış veya iyileşmiş kişilerin kamusal alanlara girebilmesine karar verildi.

Otobüs, tren ve taksilerde de FFP2 maskesi zorunlu hale getirildi.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneği, artan vakalar nedeniyle önümüzdeki

haftalarda yoğun bakımdaki hasta sayılarında önemli artış bekliyor.

Dernek, hastanelerin boş yatak kapasitelerini koruyabilmek için planlanan operasyonları ertelemek zorunda kalacağını duyurdu.

Almanya Öğretmenler Derneği de okullarda salgının kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu.

