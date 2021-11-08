Fransız basınındaki haberlere göre, Nepal’de Everest Dağı'na tırmanan ve 26 Ekim'den beri kayıp olan 3 Fransız dağcı için arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarının yapıldığı bölgede, yerel dağ rehberleri 3 cansız beden buldu.

Nepal polisi, cansız bedenlerin, aramanın yapıldığı bölgenin çok yakınında bulunduğunu, kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Everest'e tırmandıkları sırada irtibat kesilmişti

Nepal'de 26 Ekim'de isimlerinin Louis Pachoud, Gabriel Miloche ve Thomas Arfi olduğu belirlenen 3 Fransız dağcı ile Everest'e tırmandıkları sırada irtibat kopmuştu. Bölgede başlayan arama kurtarma çalışmalarında zirve noktası 8 bin 849 metre olan dağın, 5 bin 900 metre yükseklikte dağcıların izlerine ulaşılmıştı.