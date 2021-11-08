Nur Sultan Valilikten yapılan açıklamaya göre, başkentteki koronavirüsün yayılımını kontrol altında tutmak amacıyla önlemler artırıldı.

Hafta sonu yasağı genişletildi

Açıklamada, ev karantinasını ihlal edenlerin en fazla alışveriş ve eğlence merkezlerinde tespit edildiği belirtilerek, "Bu nedenle 8 Kasım’dan itibaren hafta içi de Nur Sultan’daki alışveriş ve eğlence merkezleri sadece 'yeşil' kategorideki vatandaşlara açık olacak" denildi.

Tam aşılıların sayısı 7 milyonu geçti

Ülke genelinde daha önce Covid-19 aşısı olmayanların hafta sonları alışveriş ve eğlence merkezlerine girişleri yasaklanmıştı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının güncel verilerine göre, 19 milyon nüfusa sahip ülkede virüse karşı tam aşı olanların sayısı 7 milyon 674 bini geçti.

Ülkede son 24 saatte 1031 yeni vakanın görülmesiyle toplam vaka sayısı 950 bine yaklaştı. Ölenlerin sayısı 9 artarak 12 bin 259’a ulaştı.