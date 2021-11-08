Nur Sultan'da aşı olmayanlar AVM'lere alınmayacak
Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da bugünden itibaren koronavirüs aşısı olmayanların hafta içi de alışveriş ve eğlence merkezlerine girişleri yasaklandı.
Nur Sultan Valilikten yapılan açıklamaya göre, başkentteki koronavirüsün yayılımını kontrol altında tutmak amacıyla önlemler artırıldı.
Hafta sonu yasağı genişletildi
Açıklamada, ev karantinasını ihlal edenlerin en fazla alışveriş ve eğlence merkezlerinde tespit edildiği belirtilerek, "Bu nedenle 8 Kasım’dan itibaren hafta içi de Nur Sultan’daki alışveriş ve eğlence merkezleri sadece 'yeşil' kategorideki vatandaşlara açık olacak" denildi.
Tam aşılıların sayısı 7 milyonu geçti
Ülke genelinde daha önce Covid-19 aşısı olmayanların hafta sonları alışveriş ve eğlence merkezlerine girişleri yasaklanmıştı.
Kazakistan Sağlık Bakanlığının güncel verilerine göre, 19 milyon nüfusa sahip ülkede virüse karşı tam aşı olanların sayısı 7 milyon 674 bini geçti.
Ülkede son 24 saatte 1031 yeni vakanın görülmesiyle toplam vaka sayısı 950 bine yaklaştı. Ölenlerin sayısı 9 artarak 12 bin 259’a ulaştı.
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