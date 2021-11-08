Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çıkan arızaların ardından, bir sorun da astronotları Dünya'ya getiren SpaceX'in Dragon kapsülünde çıktı.

Kapsülde yer alan tuvaletin su sızdırması nedeniyle, astronotların 8 saat sürecek dönüş süreci için yetişkin bezi çözümü devreye sokuldu.

NASA astronotu Megan McArthur, yolculuk sırasında bez giymek zorunda kalmalarıyla ilgili “Uzay görevleri birçok küçük engelle dolu. Bu da tıpkı diğerleri gibi karşılaştığımız ve üstesinden gelmemiz gereken bir durum. O yüzden çok da kafaya takmıyoruz.” dedi.

Uzay istasyonunda yaşanan tuvalet arızası, astronotları eve dönüş için bez giymek zorunda bırakmasının dışında kapsül için ciddi bir soruna yol açmadı.

İstasyon’da geçen altı aylık sürenin oldukça zorlu olduğunu belirten astronotlar, uzay yürüyüşleriyle İstasyon’un güç ünitelerini onarmış ve uzayda çekilen ilk film için Rus film ekibine ev sahipliği yapmışlardı.