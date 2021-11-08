Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü YPG/PYD/PKK kontrolündeki Kamışlı kentinde kazılan tüneller görüntülendi.

Teöristlerin, SİHA'ların bölgeyi görüntülemesini engellemek için demir saclarla kurdukları çardakları, tünellerin üzerine kapattıkları görüldü.

Terör örgütünün kazdığı tüneller halkı da canından bezdirdi. Bu durum karşısında korkudan bir şey yapamayan halkın, tüneller yüzünden evlerinin çökmesinden korktuğu belirtiliyor.

Kamışlı'da halk, rejimin müdahalesine de tepki gösteriyor.