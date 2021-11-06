Azerbaycan Cumhuriyeti Medeniyet Bakanlığı’nın destekleriyle Bakü Medya Merkezi ve Salnamefilm stüdyolarının ortak ürünü “Şuşa Sen Azadsın” belgeseli izleyicilerle buluştu.

Modern askeri tarihin en parlak zaferlerinden biri olan Şuşa operasyonunun ilgi çeken detayları ilk kez paylaşıldı.

Belgeselde Şuşa operasyonunu hayata geçiren cesur asker ve subayların mülakatları, operasyon zamanı çekilen özel görüntüler yer aldı.

"Büyük bir gurur ve onur duygusuydu"

"Şuşa, sen özgürsün!” filminin yönetmeni Cavidan Şerifov, Şuşa'ya giren ilk film ekibi olduklarının altını çizdi.

"Büyük bir gurur ve onur duygusuydu." diyen Şerifov, filmde gerçek sahnelerin de yer aldığını belirtti.

Belgeselin yönetmen koltuğunda Cavidan Şerifov otururken, yapımcılığını Nazim Hüseynov və Orman Aliyev üstelendi.