Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 08:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da iş insanlarının karantina koşulları hafifletilecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Japonya, koronavirüse karşı aşılanmış iş insanlarının ülkeye girişlerinde karantina koşullarını hafifletecek.
Uygulanan mevcut yönetmelikte COVID-19'un etkisini sürdürdüğü ülkelerden iş insanları Japonya'ya girişlerinde 10 gün boyunca karantinaya giriyor.
Kyodo ajansının haberine göre hükûmet, kısa süreli iş kapsamında ülkeye gelen ve COVID-19 aşısı yaptırmış iş insanlarının karantina süresini 3 güne indirecek.
8 Kasım'da uygulama başlıyor
Buna göre iş insanlarının bağlı bulunduğu firmalar, karantina sonrası ülke içindeki 7 gün süreli iş aktivitelerini önceden Japonya otoritelerine bildirecek.
8 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulamada Japonya Sağlık Bakanlığının onayladığı aşılar kabul edilecek.
Etiketler: Japonya Koronavirüs Tedbirleri
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