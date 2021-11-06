Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, Abuja'da düzenlenen Ulusal Güvenlik Zirvesi sırasında Benue Eyaleti Valisi Samuel Ortom ile bir araya geldi.

Kallon, görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, BM'nin 2020 Küresel Terörizm Endeksi'nde Nijerya, küresel terörizmde ülkeler olarak Afganistan ve Irak'tan sonra 3'üncü sırada yer aldı.

11 milyon kişi insani yardıma muhtaç

Nijerya'nın farklı bölgelerinde çeşitli güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu işaret eden Kallon, "Çoban-çiftçi çatışmaları, Boko Haram, Niger Delta İntikamcılar ve Terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halklarının (IPOB) saldırıları nedeniyle yüz binlerce kişi yerinden oldu." dedi.

Kallon, terör ve silahlı çetelerin saldırıları nedeniyle ülke çapında 11 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.