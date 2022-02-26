Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrasında diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

İkilinin yaptığı görüşmede Ukrayna’daki son durum ele alındı.

"Askeri operasyonları durdurun"

Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurguladı ve askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu ayrıca, arzu edilmesi halinde, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını yineledi.

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Çavuşoğlu "Ukrayna" için diplomasi trafiğini sürdürüyor

Bakan Çavuşoğlu, bugün bir görüşmeyi de Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile yaptı. İki bakan görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

'Saldırganlığı sona erdirmek konusunda koordinasyon içinde olacağız'

Bakan Çavuşoğlu dün de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ele alındı.

Temsilci Borrell, "Kabul edilemez bu saldırganlığı mümkün olan en kısa sürede sonlandırmak için koordinasyon içinde olmak üzere mutabık kaldık" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu, bir görüşmeyi de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile yaptı.

İkili yaptığı görüşmede ülkedeki son durumu değerlendirdi.