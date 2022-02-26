Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 15:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kremlin: Rusya ordusu ilerlemeye devam edecek
Kremlin: Rusya ordusu ilerlemeye devam edecek
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya'nın askeri operasyon planı yeniden başladı. Bugün öğleden sonra ana güçler ilerlemeye devam etti.
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Etiketler: Kiev Rusya Son Dakika Ukrayna
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