Zelenskiy, Cassis ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bilgi verdi.

Cassis ile telefonda konuştuklarını kaydeden Zelenskiy, Ukrayna'ya "somut yardımları" için teşekkürlerini iletti.

Zelenskiy, ayrıca ülkesine destek için çok sayıda kişiden telefon geldiğini belirtti.