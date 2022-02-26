Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Cassis'e teşekkür etti
[Fotoğraf:Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis'e ülkesine desteklerinden ötürü teşekkür etti.
Zelenskiy, Cassis ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bilgi verdi.
Cassis ile telefonda konuştuklarını kaydeden Zelenskiy, Ukrayna'ya "somut yardımları" için teşekkürlerini iletti.
Zelenskiy, ayrıca ülkesine destek için çok sayıda kişiden telefon geldiğini belirtti.
Son Haberler
- 16:25
- 16:23
- 16:11
- 16:08
- 16:10
Sıradaki Haber
Bosna'nın "kanatsız kelebekleri" şampiyonluk hedefliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz