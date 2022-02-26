İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ukrayna'daki İsrail vatandaşlarına hizmet veren Lviv'deki büyükelçilik personelinin geceleri Polonya'da kalması talimatı verdi.

Büyükelçilik personelinin günlük olarak Ukrayna'ya giderek diplomatik ve konsolosluk işlemlerine devam edeceği paylaşıldı.

Söz konusu kararın, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda sahadaki durumun, İsrail'in temsilcilerinin güvenliğinin de görüşüldüğü geniş bir değerlendirme toplantısının ardından alındığı belirtildi.

Kiev'deki elçilik Lviv'e taşındı

İsrail, bu hafta başında Kiev'deki büyükelçiliğini Lviv'e taşımıştı. Diplomatik kaynaklara göre, Ukrayna'da yaşayan yaklaşık 15 bin İsrail vatandaşının yarısı, Rusya'nın askeri müdahale tehdidinin başlamasıyla bu ülkeden ayrıldı. Son 24 saatte 500 İsrail vatandaşı daha Ukrayna'yı terk etti.

İsrail vatandaşlarının yanı sıra Ukrayna'da 120 bin ile 150 bin arasında Yahudi yaşıyor. İsrailli yetkililer Ukraynalı Yahudilere de sık sık çağrı yaparak İsrail'e yerleşmelerini teşvik ediyor.