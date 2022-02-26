Gürcistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Macron ile Zurabişvili'nin telefon görüşmesinde Ukrayna'daki gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkileri ele aldıkları bildirildi.

Açıklamada "Cumhurbaşkanları, Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğine karşı saldırganlığı konusundaki endişelerini dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı, bu zor durumda Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini bir kez daha vurguladı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Macron'un, resmi temaslarda bulunması için Zurabişvili'yi ülkesine davet ettiği bilgisi paylaşıldı.