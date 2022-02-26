Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 14:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kiev'de sokağa çıkma yasağı: Dışarda olanlar düşman sayılacak
[Fotoğraf: Reuters]
Kiev Belediye Başkanı, 28 şubat sabahına kadar 17:00- 08:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Ayrıca, Bu saatte dışarda olanlar düşman gruptan sayılacak.
Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşattı. Başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın pek çok şehrine saldırı düzenleniyor.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, sosyal medya hesabından, şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Yasağın ayrıntıları şu şekilde:
-28 şubat sabahına kadar 17:00- 08:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
-Bu saatte dışarda olanlar düşman gruptan sayılacak.
Увага! Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців від сьогодні, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00.— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) February 26, 2022
Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого.
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