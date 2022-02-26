Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'den videomesajla açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, iddiaların aksine Kiev'de olduğunu belirterek, "Ukrayna'yı sonuna kadar savunacağız. Kiev ve şehrin çevresindeki önemli noktaları kontrol altında tutuyoruz" dedi.

“Kiev’i kontrol altında tutuyoruz. Şehrin çevresindeki önemli noktalar da kontrol altında”



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy önemli açıklamalar yaptı. pic.twitter.com/EQMxxiWpt0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 26, 2022

"Rusya'nın alçak taktikleri karşısında çok başarılı savunma yaptık"

Zelenskiy konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşgalciler devletimizin çevresini bloke etmek ve Donetsk'te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler ama onların planlarını bozduk. Kiev için gerçek bir mücadele ettik. Askeri araçlarımız bizim için harekete geçti, işgalcileri topraklarımızdan kovmak için her şeyi yaptık ve Rusya'nın alçak taktikleri karşısında çok başarılı savunma yaptık."

"Rus işgalciler füzeler ve ağır silahlarla yerleşim birimlerine saldırıyor"

Rus işgalcilerin füzeler ve ağır silahlarla yerleşim birimlerine saldırdığını belirten Zelenskiy, "Enerji üretim kaynaklarını yok etmeye çalışıyorlar. Çok sinsi taktikleri var. Roketler ve toplarla tahrip edilen konutlar, dünyanın bizimle birlikte işgali durdurması için son argümandır" dedi.

Zelenskiy, Rus halkını da savaşa karşı çıkmaya çağırdı, Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti.