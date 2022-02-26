Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, sosyal medya hesabından, sabah saatlerinde 60 Rus askerinin Brody bölgesine iniş yaptığını ancak Ukrayna askerinin Rus askerlerini püskürttüğünü duyurdu.

Sadovyi, durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

3 bin 500 Rus askeri etkisiz hale getirildi

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Rusya'nın saldırısıyla başlayan çatışmalarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Bakanlık Rusya'ya ait 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank ve 3 bin 500'den fazla askerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da açıklamayı teyit ederek Rus ordusunun sınır bölgelerindeki birliklerinin yerini değiştirmeye başladığını vurguladı.

"Silahları bırakmayacağız"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy "ülkesini terk etmediğini" söyledi, silahları bırakmayacağız, vatanımızı savunmaya devam ediyoruz" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev ofisinin dışında yaptığı açıklamayı bir videomesaj ile yayınladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "ülkesini terk etmediğini" belirterek, "Silahları bırakmayacağız. Sahadayız, vatanımızı savunmaya devam ediyoruz" dedi.