Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 09:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zelenskiy: Silahları bırakmayacağız
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "ülkesini terk etmediğini" belirterek, "Silahları bırakmayacağız. Sahadayız, vatanımızı savunmaya devam ediyoruz" dedi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev ofisinin dışında yaptığı açıklamayı bir videomesaj ile yayınladı.
Ülkesini terk ettiğine ilişkin bilgileri yalanlayan Zelenskiy, "Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Çünkü silahımız hakikattir. Hakikatimiz de bu topraklar, ülke ve çocukların bizim olmasıdır. Tüm bunları koruyacağız." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Kiev Rusya Son Dakika Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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