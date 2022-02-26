Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 08:28Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna: Karadeniz'den Ukrayna'ya Kalibr Kruz füzeleri atıldı
Ukrayna Ordusu: Karadeniz'den Ukrayna'ya Kalibr Kruz füzeleri atıldı.
Ukrayna Ordusu: Sumy, Poltava ve Mariupol yakınlarındaki bölgelere hava saldırıları düzenlendi.
Kherson, Mykolaiv, Odessa yakınlarında çatışmalar devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
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