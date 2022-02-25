Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy: Hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, devlet görevlileriyle beraber devlet başkanlığının önünde video paylaşarak, "Hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyada paylaştığı videoda, Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Yardımcısı Mihayl Podolyak, Başbakan Denis Şmıgal, Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arahamya ve devlet başkanı olarak kendisinin burada olduğunu belirterek, "Herkes burada, ordu burada, sivil halk burada, hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz ve koruyacağız" diye konuştu.
Etiketler: Kiev Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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