Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester United, Rus sponsoru Aeroflot ile anlaşmasını sonlandırdı
[Fotoğraf: Reuters]
İngiliz ekibi Manchester United, Rus havayolu şirketi Aeroflot ile sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı.
Manchester United'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus havayolu şirketi Aeroflot'un sponsorluk anlaşmasına son verildiği kaydedildi.
Aeroflot, 2013 yılından bu yana Manchester temsilcisinin sponsorları arasında yer alıyordu.
Etiketler: İngiltere Manchester United Rusya Ukrayna
Son Haberler
- 21:53
- 21:34
- 21:57
- 21:40
- 22:07
Sıradaki Haber
Doğu Avrupa'ya NATO Mukabele Kuvveti konuşlandırılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz