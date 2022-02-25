Facebook'ta yayınlanan bir duyuruda, Ukrayna'nın Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi (CERT), bilgisayar korsanlarının Ukraynalı askerlerin e-posta hesaplarına girmek için şifre çalan e-postaları kullandığını ve ele geçirilen adres defterlerini daha fazla kötü niyetli mesaj göndermek için kullandığını söyledi.

CERT, saldırıdan "UNC1151" kod adlı Belarus'un başkenti Minsk merkezli bir grubu sorumlu tutarak, üyelerini Belarus ordusunun subayları olarak tanımladı.

Ukrayna, hem Rus işgali sırasında hem de öncesinde dijital izinsiz girişler ve hizmet reddi eylemleriyle sarsıldı.