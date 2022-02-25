Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Romanya'ya 10 bin 624 Ukraynalı giriş yaptı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Romanya İçişleri Bakanı Lucian Bode, son 24 saatte 10 binden fazla Ukraynalının ülkeye giriş yaptığını açıkladı.
Romanya İçişleri Bakanı Lucian Bode, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte 10 bin 624 Ukraynalının ülkeye geldiğini, bunlardan 3 bin 660'ının Bulgaristan ve Macaristan’dan çıkış yaptığını, sadece 11 Ukraynalının sığınma başvurusunda bulunduğunu söyledi.
Bode, Romanya sınırının kontrolünü güçlendirmek ve gözetimi artırmak için gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.
Etiketler: Romanya Rusya Ukrayna Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
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