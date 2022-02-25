Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da Facebook'a erişim kısıtlaması getirildi
[Fotoğraf: GettyImages]
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu sosyal medya sitesi Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurdu.
Roskomnadzor'dan yapılan yazılı açıklamada, Facebook'un çeşitli Rus haber sitelerine kısıtlama getirdiği duyuruldu.
Bu nedenle Rusya Başsavcılığına başvuruda bulunulduğuna işaret edilen açıklamada "Rusya Başsavcılığı da Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirilmesine karar vermiştir" ifadesine yer verildi.
Rusya, sosyal paylaşım sitesi Twitter'a da Mart 2021'de erişim kısıtlaması getirmişti.
Etiketler: Facebook Rusya Sosyal Medya Twitter Ukrayna
Son Haberler
- 20:31
- 20:23
- 20:27
- 20:20
- 20:08
Sıradaki Haber
IMF Başkanı: Rusya'ya yaptırımlar krizin ekonomik etkisini artıracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz