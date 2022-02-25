Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus birliklerinin Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz geçiş boru hatlarını hedefleyebileceğini söyledi.

Bakanlık, Ukraynalıları, bölgelerine aniden gelen Rus aksanlı insanlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Kiev'de birkaç sabotajcı grubun keşfedildiğini ve diğer şehirlerde daha fazlasının ortaya çıktığı konusunda uyardı.