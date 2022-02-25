Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'dan uyarı: Avrupa'ya doğalgaz geçiş boru hatları hedef alınabilir
Ukrayna içişleri bakanlığı "Avrupa'ya doğalgaz geçiş boru hatları hedef alınabilir uyarısı" yaptı.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus birliklerinin Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz geçiş boru hatlarını hedefleyebileceğini söyledi.
Bakanlık, Ukraynalıları, bölgelerine aniden gelen Rus aksanlı insanlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Kiev'de birkaç sabotajcı grubun keşfedildiğini ve diğer şehirlerde daha fazlasının ortaya çıktığı konusunda uyardı.
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