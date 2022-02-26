Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Hıdıroğlu, 15 Ekim 2021 tarihi itibarıyla hasta kabulüne başlayan hastaneye yapılan başvuru ve tedavi istatistiklerini paylaştı.

Hıdıroğlu, hastanedeki poliklinik hizmetlerine 15 Ekim 2021 ile 24 Şubat 2022 döneminde 1843 kişinin başvurduğunu, 1546 kişinin muayene edildiğini ve 651 hastaya sağlık hizmeti verildiğini açıkladı.

Bu dönemde hastanenin acil servisine 191 hastanın başvurduğunu belirten Hıdıroğlu, 4 aylık sürede hastanede 3'ü genel cerrahi ve 19'u açık kalp olmak üzere 22 ameliyatın gerçekleştirildiğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Hastane ücretsiz mamografi ile ilk kampanyasını yapacak

Hıdıroğlu, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi olarak 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel, ücretsiz mamografi kampanyası yapacaklarını duyurdu.

Kırgızistan'da meme kanserinin ciddi bir sorun olduğunu belirten Hıdıroğlu, hastaneye başvuran kadınlara ücretsiz mamografi hizmetinin verileceği kampanyanın 7-12 Mart'ta yapılacağını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Mamografi cihazı TİKA'dan teslim alındı

Hastanenin Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Meltem Özdemir de modern mamografi cihazının TİKA tarafından teslim alındığını söyledi.

Özdemir, Başhekim Prof. Dr. Hıdıroğlu'nun başında bulunduğu hastanede Türk ile Kırgız sağlık personeli arasında mesleki donanımların paylaşımlarına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Müdürü Abdurrahman Dağdelen de Hıdıroğlu'nun başkanlığındaki hastanede Türkiye'den 64 ve Kırgızistan'dan 50 sağlık personelinin görevli olduğu bilgisini paylaştı.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'nin sağlık alanındaki kazanımlarını Kırgızistan ile paylaşmayı amaçlıyoruz"

Hastaneyi TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta ile ziyaret eden Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, "Türkiye'nin sağlık alanındaki kazanımlarını Kırgızistan ile paylaşmayı amaçlıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Kırgızistan ile her alanda ilişkilerinin bulunduğunu, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin büyük emeklerle kurulduğunu belirten Doğan, 72 yataklı hastaneyle Kırgızistan'ın sağlık reformuna katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nde laboratuvar merkezleri, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, mamografi, röntgen cihazı, ultrason, gastroskop, ekokardiyografi ve görüntüleme bölümleri bulunuyor.