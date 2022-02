Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının 3'üncü günü...

Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatma altına aldı. Rus askeri birlikleri başkent Kiev'in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı.

Ara ara patlama ve siren seslerinin duyulduğu Kiev'de bir apartman da hedef alındı.

Kuleba'dan açıklama

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, hedef alınan binaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Barışçıl şehrimiz Kiev, Rus kara kuvvetlerinin üzfe saldırıları altında bir gece daha hayatta kaldı. Füzelerden biri Kiev'de bir apartman dairesine düştü. Dünyadan şunu talep ediyorum: Rusya'yı tamamen tecrit edin, büyükelçileri sınır dışı edin, petrol ambargosu uygulayın, ekonomisini mahvedin. Rus savaş suçlularını durdurun"

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq