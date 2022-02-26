Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının 3'üncü günü...

Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatma altına aldı. Rus askeri birlikleri başkent Kiev'in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı.

Ara ara patlama ve siren seslerinin duyulduğu Kiev'de bir apartman da hedef alındı.

Kuleba'dan açıklama

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, hedef alınan binaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Barışçıl şehrimiz Kiev, Rus kara kuvvetlerinin üzfe saldırıları altında bir gece daha hayatta kaldı. Füzelerden biri Kiev'de bir apartman dairesine düştü. Dünyadan şunu talep ediyorum: Rusya'yı tamamen tecrit edin, büyükelçileri sınır dışı edin, petrol ambargosu uygulayın, ekonomisini mahvedin. Rus savaş suçlularını durdurun"

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

"Silahları bırakmayacağız"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev ofisinin dışında yaptığı açıklamayı bir videomesaj ile yayınladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "ülkesini terk etmediğini" belirterek, "Silahları bırakmayacağız. Sahadayız, vatanımızı savunmaya devam ediyoruz" dedi.

Gece neler yaşandı?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, videolu mesajında "Bu gece gündüzden daha zor olacak. Gece şiddetli saldıracaklar, başkenti korumalıyız. Bu gece dayanmalıyız Kimse neden çocuk kreşlerinin ve sivil yerleşim yerlerinin bombardımanlarla vurulduğunu izah edemeyecek. Dünya liderleriyle Ukrayna'ya önemli yardımlar konusunda anlaştık. Bu gece çok geçecek. Kiev'i kaybedemeyiz" açıklamasını yaptı.

Mahalle aralarında Rus askerleri ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar esnasındaki silah sesleri ve patlama görüntüleri vatandaşlar tarafından çekilen videolarla sosyal medyada paylaşılmıştı.