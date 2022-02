Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, Apple'ı ülkenin devam eden işgaline yanıt olarak Rus kullanıcılarına ürün ve hizmet sağlamayı durdurmaya çağırdı.

I’ve contacted @tim_cook, Apple's CEO, to block the Apple Store for citizens of the Russian Federation, and to support the package of US government sanctions! If you agree to have the president-killer, then you will have to be satisfied with the only available site Russia 24. pic.twitter.com/b5dm78g2vS