Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, Apple'ı ülkenin devam eden işgaline yanıt olarak Rus kullanıcılarına ürün ve hizmet sağlamayı durdurmaya çağırdı.

I’ve contacted @tim_cook, Apple's CEO, to block the Apple Store for citizens of the Russian Federation, and to support the package of US government sanctions! If you agree to have the president-killer, then you will have to be satisfied with the only available site Russia 24. pic.twitter.com/b5dm78g2vS — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 25, 2022

Fedorov, Twitter hesabı üzerinden yayınlanan mektupta, "Size itiraz ediyorum, App Store'a erişimin engellenmesi de dahil olmak üzere Rusya Federasyonu'na Apple hizmetleri ve ürünleri sağlamayı durdurmaya çağırıyorum.” dedi

Fedorov, "Bu tür eylemlerin Rusya'nın gençlerini ve aktif nüfusunu proaktif olarak utanç verici askeri saldırganlığı durdurmaya motive edeceğinden eminiz" diye devam etti.

ABD, Apple ve diğer ABD şirketlerinin Rus ordusuna veya savunma bakanlığına hizmet vermesini engelleyen önlemler de dahil olmak üzere işgale yanıt olarak geniş bir yaptırım paketi yayınladı.