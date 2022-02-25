Facebook, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaş nedeniyle profil kilitleme özelliğini aktif ettiklerini açıkladı.

The situation in Ukraine is devastating. Our teams at Meta have implemented a number of measures to keep our platforms and our users in the region as safe as we can. This is a fast moving situation and our teams remain on high alert. pic.twitter.com/8wFgx7muKG — Nick Clegg (@nickclegg) February 25, 2022

Profil kilitleme özelliği aktif

Facebook'un güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher, Twitter'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki kullanıcıların, arkadaşları olmayan kullanıcıların profil resimlerini indirmelerini veya paylaşmalarını veya zaman çizelgelerindeki gönderileri görmesini engellemek için profillerini tek bir tıklamayla kilitleyebileceğini söyledi.

Profil kilitleme işlemi gerçekleştiğinde hesaptaki herkese açık gönderilerin gizliliği, sadece arkadaşlar olarak değişiyor. Ziyaretçiler, hesabın hakkında bölümünün yalnızca bir kısmını görebiliyor. Ancak kullanıcıların arkadaşları gönderileri, hikayeleri, kapak ve profil fotoğrafını görebiliyor.