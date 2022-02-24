Ukrayna'dan görüntü paylaşan Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT) analistlerinin hesaplarını kapatan Twitter, daha sonra geri adım attı ve özür diledi.

This is what Kyle got from Twitter. No specified reason… pic.twitter.com/1xLyPghIxC — C O U P S U R E (@COUPSURE) February 23, 2022

Twitter sözcüsü Elizabeth Busby tarafından yapılan ilk açıklamalarda, "Politikalarımızı ihlal eden yeni ortaya çıkan anlatıları proaktif olarak izliyoruz ve bu durumda hatalı bir dizi hesap üzerinde yaptırım eylemi gerçekleştirdik. Bu eylemleri hızla gözden geçiriyoruz ve etkilenen bir dizi hesaba erişimi yeniden etkinleştirdik. Hataların koordineli bir bot kampanyası veya toplu raporlamanın sonucu olduğu iddiaları doğru değil." ifadelerine yer verilmişti.

Hesap kapatmalarının yanlışlıkla yapıldığını kabul eden Twitter yetkilileri, benzer bir durumun bir daha yaşanmaması için de Ukraynaca hazırladıkları bir flood yayınladılar.

Користуючись Твіттером у зонах конфлікту або інших зонах підвищеного ризику, необхідно знати про способи керування профілем і цифровою інформацією.



Кожна ситуація є індивідуальною, тому слід враховувати деякі моменти: — Twitter Safety (@TwitterSafety) February 24, 2022

Bölgeden gelen manipüle edilmiş medyayı proaktif olarak izlemenin yanı sıra Twitter, Ukrayna krizine hesapların nasıl güvence altına alınacağına ilişkin ipuçlarıyla da yanıt verdi.