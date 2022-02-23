Donald Trump'ın yeni sosyal medya platformu Truth Social, kayıt sorunlarıyla ve çoğu insanın hizmeti kullanmasını engelleyen uzun bir bekleme listesiyle boğuşuyor.

Daha gevşek içerik denetleme politikalarıyla kendisini Twitter'a bir tür ücretsiz konuşma alternatifi olarak gören uygulama şimdiden birkaç kullanıcıyı platformundan çıkardı.

Kullanıcı Matt Ortega, @DevineNunesCow kullanıcı adı temelinde Truth Social'dan reddedildi. Aynı adı taşıyan parodi bir Twitter hesabı , şu anda Truth Social'ın ana şirketinin CEO'su olan eski Cumhuriyetçi Devin Nunes ile dalga geçti.

500 bin kullanıcı platforma erişmek için sırada bekliyor

Yeni ve potansiyel kullanıcılar, yalnızca iOS'ta kullanılabilen uygulamaya kaydolmaya çalışırken teknik aksaklıklarla da karşılaşıyor. Platform, pazar akşamı ilk çıkışından sadece birkaç saat sonra, yeni kullanıcı seli nedeniyle 13 saatlik bir hizmet kesintisi ile karşı karşıya kaldı.

Artık siteye kaydedilebilecek yeni hesapların sayısı hız sınırlaması getiriyor. Uygulamaya erişmek için bekleme listesinde yaklaşık 500.000 kişi var.

Truth Social kullanıcıları, moderatörlerin "iftira niteliğinde, iftira niteliğinde veya başka bir şekilde sakıncalı" olduğunu düşündüğü içerik yayınlamaktan da yasaklanabilir. Twitter, kullanıcılar arasındaki anlaşmazlıkları nasıl ele aldığı konusunda seçici olma eğiliminde.