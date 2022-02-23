Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek festivalin teknoloji yarışmalarına, ilkokul seviyesinden itibaren binlerce genç tarafından yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

TEKNOFEST yarışmalarına başvuru sürecinde son haftaya girildiğine işaret eden Varank, "10 Ocak tarihinde yarışmaya başvurular başladı. Güncel başvuru sayılarını geçen yılla kıyasladığımızda TEKNOFEST 2022'nin yeni bir rekor kırarak yeni başarılara imza atacağı görülebiliyor." diye konuştu.

40 ana yarışma ve 99 farklı kategoride etkinlik

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl eğitim teknolojilerinden savaşan İHA'ya, uçan araba tasarımından sürü robotlara kadar 40 ana yarışma ve 99 farklı kategoride çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

TEKNOFEST 2021'den farklı olarak bu yıl ilk kez, Dikey İniş Roket, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma, Hyperloop Geliştirme ve Çip Tasarım yarışmaları düzenlenecek.

6 milyon liranın üzerinde ödül

Gençleri teknoloji üretme ve geliştirme konusunda desteklemek üzere ön eleme aşamasını geçen takımlara 12 milyon liradan fazla malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar, 6 milyon liranın üzerindeki farklı ödüllerin sahibi olacak.

TEKNOFEST yarışmalarına 28 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.