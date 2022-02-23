Halihazırda bazı kullanıcılar için Facebook’ta mevcut olan Reels özelliği, şimdi 150 ülkede daha kullanıma sunuldu.

Bu, Meta'nın TikTok klonlama işlevi aracılığıyla çok daha fazla insanın çok daha fazla klip izlemesini sağlarken, Facebook'un da yeni yaratıcı araçlar ve özellikler ekleyerek devam etmesini teşvik edecek.

60 saniyeye kadar Reels yayınlanabilecek

Facebook Reels, trend katılımını teşvik etmek için remiks işlevi içerecek, içerik oluşturucular da Instagram'ın geçen Temmuz ayında başlatılan reels özelliğine uygun olarak 60 saniyeye kadar Facebook reels yayınlayabilecekler.

Kullanıcılar ayrıca herkese açık olarak yayınlanan reels’leri hikayelerinde paylaşabilecek ve daha da fazla katılım potansiyeli ekleyebilecek.

Buna ek olarak, Facebook ayrıca Reels taslakları ve “canlı veya uzun formlu, kayıtlı videolar yayınlayan içerik oluşturucuların farklı formatları test etmesini kolaylaştıracak” yeni bir video kırpma seçeneği de ekliyor.