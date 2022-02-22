Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 15:01Son Güncelleme: Kaynak: TheVerge
Twitter’da kullanıcılara nefes aldıracak özellik
Twitter’da kullanıcılar, kendilerinden bahsedilen tweet’lerden çıkabilecek.
Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellik açığa çıktı. Özellik sayesinde kullanıcılar yanıt verdiği bir paylaşımla ilgili yanıt ve bildirim almak zorunda kalmayacak.
Twitter is working on an onboarding screen for “Leave this conversation” pic.twitter.com/cZYeOdo1pJ— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 18, 2022
Ekran görüntüsünde açıklandığı gibi özellik, bir Twitter görüşmesinden kullanıcı adınızın etiketini kaldırabilecek, insanların görüşmede tekrar sizden bahsetmesini ve konu hakkında bildirim almanızı engelleyebileceksiniz.
Etiketler: Mobil Uygulama Sosyal Medya Twitter
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