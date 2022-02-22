Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellik açığa çıktı. Özellik sayesinde kullanıcılar yanıt verdiği bir paylaşımla ilgili yanıt ve bildirim almak zorunda kalmayacak.

Twitter is working on an onboarding screen for “Leave this conversation” pic.twitter.com/cZYeOdo1pJ — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 18, 2022

Ekran görüntüsünde açıklandığı gibi özellik, bir Twitter görüşmesinden kullanıcı adınızın etiketini kaldırabilecek, insanların görüşmede tekrar sizden bahsetmesini ve konu hakkında bildirim almanızı engelleyebileceksiniz.