Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi adına e-Devlet Kapısı'nı işleten Türksat, e-KKTC Projesi'nde de ana yüklenici oldu.

Projeyle tüm kamu hizmetlerinin elektronik ortamda en kolay ve etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz, güvenli ve entegre bir yapıda sunulmasına yönelik altyapının ülke düzeyinde oluşturulması hedefleniyor. e-Devlet altyapısıyla KKTC'de büyük sorun olarak gösterilen bürokrasinin sona erdirilmesi amaçlanıyor.

A'dan Z'ye tüm katmanlarıyla Türksat Bilişim tarafından tasarlanarak kurulan KKTC'nin e-Devlet altyapısının yazılım, mimari ve tasarım anlamında baştan uca planlanması ve yürütülmesi de şirket tarafından sağlandı.

Kamu ve belediye hizmetleri elektronik ortama taşındı

KKTC için yüksek katma değere sahip projeyle ilk etapta 25 kamu, 13 belediye belge doğrulama ve 7 tekil oturum açma (SSO) hizmeti elektronik ortama taşındı. Söz konusu tüm hizmetlere e-Devlet Kapısı aracılığıyla tek noktadan güvenli erişim sağlanmaya başladı.

EBYS Projesi de hizmete alındı

Program kapsamında tüm projelerin, KKTC kurumlarının yürürlükteki ilgili yönetmeliğine, mevzuatına ve iş süreçlerine uygun olarak geliştirilmeye başlandı. Kamu kurumlarının bürokratik süreçlerinde büyük oranda iyileştirme sağlayan ve belge yönetimini dijitalleştiren Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Projesi de KKTC e-Devlet Programı ile ülkede hizmete alındı.

Tüm kurumlar arasında hızlı, güvenilir ve şeffaf evrak alışverişinin gerçekleştirilmesini sağlayan ve Türksat tarafından geliştirilen EBYS ile resmi belge akışlarının güvenli bir şekilde üretilmesi, merkezi kayıt altına alınması, arşivlenmesi, erişilmesi ve rapor alınabilmesi sağlandı.

"Deneyimini uluslararası alana da taşıdı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, başta Türkiye'de olmak üzere 100'e yakın kurum ve kuruluşta kullanılan EBYS ile fiziki kağıt kullanımının da önüne geçilerek, zaman ve maliyet tasarrufu yapılırken günlerce süren bürokratik süreçlerin de dakikalar içinde tamamlanabildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Türksat AŞ, e-KKTC Programı ile e-Devlet altyapısı kurma deneyimini anahtar teslim olarak uluslararası alana da taşıdı. Bu tecrübenin başta Türk cumhuriyetleri olmak üzere farklı ülkelere de taşınması planlanıyor." denildi.