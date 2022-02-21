Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Uzay Programı"ndaki hedefler kapsamında bir Türk vatandaşının uzaya gideceğini açıklamasının ardından, bilimsel çalışmalar yapacak "uzay yolcusu"nun hangi kriterleri taşıyacağı da merak konusu oldu.

Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçmek isteyen çok sayıda kişi bulunuyor. Peki kadın mı erkek mi, genç mi yaşlı mı olacak uzaya gidecek şanslı kişi? Belki yanınızdan geçip giden biri 2023'te uzay yolculuğuna çıkacak.

Başvuranlar arasından elemeler sonrası iki kişi seçilecek ama sadece biri; sıra dışı ve bir o kadar da zorlu yolculuğun başrolünde olacak.

Uzaya gitmenin şartları var

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türk astronotla ilgili merak edilenleri ilk kez TRT Haber'e anlattı.

Çok fazla müracaat aldıklarını söyleyen Yıldırım, "Orada 10 gün minimum bir yiyecekle mesela idare edeceksiniz. Belki uyku uyumakta zorlanacaksınız. Yer çekimsiz bir ortamdan bahsediyoruz, insanın vücudunda birtakım değişiklikler meydana geliyor. Boyu uzuyor yer çekimi olmadığı için, sonra dünyaya dönünce normale dönüyor." dedi.

Uzaya gidecek kişinin tansiyon gibi sağlık problemlerinin olmaması, alkol ve sigara kullanmaması gerekiyor.

"Ben de bilmiyordum yeni öğrendim. Bir kemik kırığı olmaması gerekiyormuş mesela. Bu bir engel teşkil edebilir. Aklımıza gelmeyecek kriterler var. Büyük bir ameliyat geçirilmemesi gerekiyor."

Fiziksel şartlar çok önemli ama yeterli değil. Uzay yolcusunun mental yönden de güçlü olması gerekiyor.

"Uzay ortamı gibi çok yabancı, çok zor bir ortamda doğru karar verebilme, hızlı hareket edebilme, psikolojisinin ondan etkilenmeden çalışabilmesi gibi hususların hepsi çok önemli."

Zorlu göreve gidecek Türk bu yıl belirlenecek

Türk astronotun uzay yolculuğuna hangi ülkeden çıkacağı netleşmedi. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler sürüyor.

Seçmeler önümüzdeki aylarda başlayacak. Gözler 2023'ün ilk çeyreğindeki uzay yolculuğunda olacak.

Haber: Duygu Özdemir

Kamera: Mustafa Tunç, Bülent Uzun